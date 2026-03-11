L'Infiltrée

Un accord périlleux avec un homme qui l'est tout autant... Peut-on vraiment refuser une mission dangereuse, quand la vie d'un être cher est en jeu ? C'est la question qui assaille Elena lorsque le lieutenant de police Darcy Aleksev lui fait une offre effrayante : en échange de son aide, il abandonnera les charges contre celui qu'elle aime comme un petit frère. Si elle accepte, Elena sait qu'elle court droit à sa perte : personne n'échappe à Baulieu, le criminel dont elle est censée infiltrer les rangs. Mais personne n'échappe non plus à la volonté de fer de Darcy Aleksev, qui est bien décidé à se servir d'elle pour faire avancer son investigation. En s'alliant à un homme intraitable pour en faire tomber un autre, Elena va pénétrer dans un monde féroce et découvrir les pires vices de la ville de Sokal. Et le plus terrible est peut-être ce qu'elle commence à ressentir pour l'homme qui l'a plongée dans cette situation chaotique...