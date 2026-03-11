Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

L'Infiltrée

Lou Garance

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un accord périlleux avec un homme qui l'est tout autant... Peut-on vraiment refuser une mission dangereuse, quand la vie d'un être cher est en jeu ? C'est la question qui assaille Elena lorsque le lieutenant de police Darcy Aleksev lui fait une offre effrayante : en échange de son aide, il abandonnera les charges contre celui qu'elle aime comme un petit frère. Si elle accepte, Elena sait qu'elle court droit à sa perte : personne n'échappe à Baulieu, le criminel dont elle est censée infiltrer les rangs. Mais personne n'échappe non plus à la volonté de fer de Darcy Aleksev, qui est bien décidé à se servir d'elle pour faire avancer son investigation. En s'alliant à un homme intraitable pour en faire tomber un autre, Elena va pénétrer dans un monde féroce et découvrir les pires vices de la ville de Sokal. Et le plus terrible est peut-être ce qu'elle commence à ressentir pour l'homme qui l'a plongée dans cette situation chaotique...

Par Lou Garance
Chez Editions ESI

|

Auteur

Lou Garance

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Infiltrée par Lou Garance

Commenter ce livre

 

L'Infiltrée

Lou Garance

Paru le 11/03/2026

544 pages

Editions ESI

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371267954
9782371267954
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.