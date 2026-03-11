Inscription
#Roman francophone

Backstage

Solène Luna

ActuaLitté
Les projecteurs illuminent. Ils brûlent aussi... Adulée sur scène, Mila Knox devient une icône de la musique. Seulement, derrière les paillettes, les messages anonymes s'accumulent, de plus en plus menaçants. Alors que Mila affronte la pression médiatique et le harcèlement en ligne, Hayden, un garde du corps, entre dans sa vie. Il est silencieux, impénétrable... infaillible. Mais elle déteste son manque d'empathie. Lui ne supporte pas ses secrets, car ils l'empêchent d'accomplir sa mission : la protéger. Comment rester professionnel quand chaque regard pèse, quand chaque contact rassure, quand le danger ne vient pas toujours de l'extérieur ?

Par Solène Luna
Chez Editions ESI

|

Auteur

Solène Luna

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Backstage

Solène Luna

Paru le 11/03/2026

462 pages

Editions ESI

17,90 €

9782371267947
