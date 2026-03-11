Les projecteurs illuminent. Ils brûlent aussi... Adulée sur scène, Mila Knox devient une icône de la musique. Seulement, derrière les paillettes, les messages anonymes s'accumulent, de plus en plus menaçants. Alors que Mila affronte la pression médiatique et le harcèlement en ligne, Hayden, un garde du corps, entre dans sa vie. Il est silencieux, impénétrable... infaillible. Mais elle déteste son manque d'empathie. Lui ne supporte pas ses secrets, car ils l'empêchent d'accomplir sa mission : la protéger. Comment rester professionnel quand chaque regard pèse, quand chaque contact rassure, quand le danger ne vient pas toujours de l'extérieur ?