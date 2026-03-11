Digitopuncture et santé féminine

Cet ouvrage unique vous propose une approche complète et accessible de la digitopuncture appliquée au corps féminin. Cette technique issue de la médecine traditionnelle chinoise utilise la pression des doigts sur des points énergétiques pour rétablir l'équilibre du corps. Grâce à des explications claires, des protocoles détaillés et de nombreuses illustrations, vous découvrirez pas à pas cette méthode douce et puissante. Ce livre dévoile les méridiens et les vaisseaux liés à la santé des femmes. Il propose des solutions concrètes pour soulager les douleurs liées aux cycles menstruels, apaiser les bouffées de chaleur, améliorer la circulation énergétique et du sang, ou encore apaiser les troubles liés à l'endométriose. Que vous soyez thérapeute, praticien en énergétique ou simplement curieuse de mieux comprendre votre corps, ce manuel pratique, à la fois pédagogique et inspirant, met à votre portée les bienfaits d'une médecine millénaire. Chaque point, chaque geste, chaque protocole est expliqué avec précision pour vous permettre d'agir en toute autonomie ou d'enrichir votre pratique professionnelle.