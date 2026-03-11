Une jeune femme roule tranquillement à vélo sur une route escarpée de Lanzarote quand un bolide la percute et prend la fuite en la laissant pour morte. L'enquête déclenchée par l'apparent délit routier met au jour un stupéfiant réseau de secrets, de perversions et de vengeances, tel un séisme aux ondes de choc se propageant aux quatre coins du monde. Et c'est sur les crêtes des montagnes Volujak, à la frontière de la Bosnie-Herzégovine et du Monténégro, que se trouve son épicentre, quand quinze ans plus tôt un couple et ses deux enfants tentaient de fuir la guerre. Situé en 2008, au plus fort de la crise financière mondiale des "subprimes", "Le Temps des bêtes féroces" explore les effets dévastateurs de la corruption des âmes et d'une soif de pouvoir impossible à rassasier. L'auteur y dénonce comme jamais les prédateurs, de proies animales autant qu'humaines, et la sauvagerie d'un monde où nul ne saurait être à l'abri du mal.