La surprise magique

Peggy Nille

ActuaLitté
Sur une île merveilleuse vivent trois familles que tout oppose et qui ne se parlent jamais : pour les Rouspétouf, râler c'est sacré ; chez les Choupidoux, le bonheur est permanent et les Panikiki paniquent à tout bout de champ. Un jour, une chose étrange surgit au milieu de l'île : un cadeau pour les uns, un danger pour les autres... et pour tous, une surprise qui pourrait bien changer leur vie. Le nouvel album de Peggy Nille est un conte tendre aux couleurs vitaminées, avec un cherche et trouve sous forme de surprise, comme elle en a le secret !

Par Peggy Nille
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Peggy Nille

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Actes sud

La surprise magique

Peggy Nille

Paru le 11/03/2026

32 pages

Actes Sud Editions

16,50 €

9782330217662
© Notice établie par ORB
