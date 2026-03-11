Colonel dans l'armée napoléonienne, Hyacinthe Chabert est mort en donnant la charge durant la bataille d'Eylau. Du moins, c'est ce que pense son entourage. Sa veuve, Rose Chapotel, ancienne fille de joie remariée avec le comte Ferraud, a revendu tous les biens de son époux décédé. Lorsqu'un homme arrive à Paris dix ans plus tard en affirmant qu'il est son premier mari, elle l'accuse d'imposture. Au comble du désespoir, le colonel Chabert demande l'aide de maître Derville, avocat, pour retrouver son rang et son honneur. Mais il ignore encore jusqu'où la bassesse de ses proches peut aller... Dossier pédagogique 4e : Sonder, explorer, anticiper : la fiction aux limites de notre monde.