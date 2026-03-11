Le luthier d'Auschwitz

Auschwitz, 1944. Les hommes sont traités comme des chiens. Un prisonnier juif, Daniel, y lutte pour la survie de son âme. Surprenant un concert organisé par Sauckel, le commandant du camp passionné de musique classique, Daniel révèle son talent de luthier pour sauver son ami Bronislaw, violoniste de génie. Il est alors mis à l'épreuve et doit créer un violon imitant le son d'un Stradivarius. Tentant d'oublier pour quelques instants la faim et le froid, Daniel comprend vite que de la fabrication de ce violon dépendent leurs vies. A travers ce récit entrecoupé de documents authentiques terrifiants, Maria Angels Anglada offre une belle résistance à l'horreur en lui imposant l'art comme possibilité de faire vivre la mémoire.