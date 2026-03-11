Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Les pas de côté

Marie-Haude Mériguet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"On dit emprunter un chemin. C'est bien que si ce n'est pas le bon, vous pourrez toujours le rendre. Et en emprunter un autre". La vie de Zola, trentenaire établie à Paris, est un labyrinthe dans lequel elle prend toujours la mauvaise direction. Surtout depuis l'accident. A côté de ses soeurs aînées, le Miracle et la Parfaite, elle reste la Vilaine. Celle qui n'aurait pas dû naître. Celle qui ne fait rien comme les autres. Un soir, à l'approche des fêtes de Noël, alors que Zola broie du noir, Yvonne croise sa route. Elle a quatre-vingts ans et une soif de liberté contagieuse. Mais Yvonne a aussi un secret. Un secret qui va les mener jusque dans un coin isolé du monde, au coeur d'une nature éblouissante de beauté, où le destin leur réserve encore bien des surprises.

Par Marie-Haude Mériguet
Chez J'ai lu

|

Auteur

Marie-Haude Mériguet

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les pas de côté par Marie-Haude Mériguet

Commenter ce livre

 

Les pas de côté

Marie-Haude Mériguet

Paru le 11/03/2026

477 pages

J'ai lu

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290427576
9782290427576
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.