Les pas de côté

"On dit emprunter un chemin. C'est bien que si ce n'est pas le bon, vous pourrez toujours le rendre. Et en emprunter un autre". La vie de Zola, trentenaire établie à Paris, est un labyrinthe dans lequel elle prend toujours la mauvaise direction. Surtout depuis l'accident. A côté de ses soeurs aînées, le Miracle et la Parfaite, elle reste la Vilaine. Celle qui n'aurait pas dû naître. Celle qui ne fait rien comme les autres. Un soir, à l'approche des fêtes de Noël, alors que Zola broie du noir, Yvonne croise sa route. Elle a quatre-vingts ans et une soif de liberté contagieuse. Mais Yvonne a aussi un secret. Un secret qui va les mener jusque dans un coin isolé du monde, au coeur d'une nature éblouissante de beauté, où le destin leur réserve encore bien des surprises.