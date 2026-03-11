Inscription
#Essais

Nidra

Juliette Dumas, Locana Sansregret

Découvrez l'art du yoga pour vous détendre, vibrer et rayonner grâce à des techniques ancestrales - Mudras, visualisations créatrices, respirations conscientes... Allongé confortablement, laissez-vous guider à travers un voyage en huit étapes. Les autrices vous proposent des séances prêtes à l'emploi, classées par thématiques : apaiser, activer ou transformer vos émotions, vos comportements et vos habitudes de vie. Vous apprendrez aussi à créer vos propres séances, pas à pas, afin d'adapter le Yoga Nidra à vos besoins. Ce livre est un compagnon lumineux et accessible pour faire de la détente profonde votre rituel de bien-être au quotidien.

Par Juliette Dumas, Locana Sansregret
Chez J'ai lu

|

Auteur

Juliette Dumas, Locana Sansregret

Editeur

J'ai lu

Genre

Yoga

Nidra

Juliette Dumas, Locana Sansregret

Paru le 11/03/2026

256 pages

J'ai lu

8,30 €

9782290425466
