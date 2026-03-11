Le fantôme à l'oeil au beurre noir

C'est l'histoire d'un bébé. Le bébé crie : "Mon ju-pomm ! Mon ju-pomm' ! J'veux mon ju-pomm' ! " . Sa grande soeur descend en chercher à la cave, Bam-bam-bam bam-bam-bam bam-bam-bam-bam. Elle arrive dans la cave, fait quelques pas et là, qu'est-ce qu'elle voit ? ... UN FANTÔME ! "Je suis le fantôme avec un oeil au beurre noir ! " Effrayée, la grande soeur remonte les marches quatre à quatre, claque la porte et demande tout essoufflée si quelqu'un d'autre peut y aller. A qui le tour ?