#Album jeunesse

Le fantôme à l'oeil au beurre noir

Priscilla Howe, Joëlle Dreidemy, Céline Murcier

ActuaLitté
C'est l'histoire d'un bébé. Le bébé crie : "Mon ju-pomm ! Mon ju-pomm' ! J'veux mon ju-pomm' ! " . Sa grande soeur descend en chercher à la cave, Bam-bam-bam bam-bam-bam bam-bam-bam-bam. Elle arrive dans la cave, fait quelques pas et là, qu'est-ce qu'elle voit ? ... UN FANTÔME ! "Je suis le fantôme avec un oeil au beurre noir ! " Effrayée, la grande soeur remonte les marches quatre à quatre, claque la porte et demande tout essoufflée si quelqu'un d'autre peut y aller. A qui le tour ?

Par Priscilla Howe, Joëlle Dreidemy, Céline Murcier
Chez Editions Didier

|

Auteur

Priscilla Howe, Joëlle Dreidemy, Céline Murcier

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Commenter ce livre

 

Le fantôme à l'oeil au beurre noir

Priscilla Howe, Joëlle Dreidemy, Céline Murcier

Paru le 11/03/2026

24 pages

Editions Didier

13,10 €

9782278131044
© Notice établie par ORB
