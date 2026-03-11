Perverse ou le roman de Jane

Pourquoi la blonde et ravissante Jane de la Vaudère (1857-1908) issue d'une famille de la grande bourgeoisie, devenue l'une des romancières les plus célèbres de la Belle Epoque, a-t-elle disparu des mémoires ? Pourquoi cette femme libre, résolument féministe, qui enchaîna romans de moeurs au vitriol et best-sellers érotico-exotiques, a-t-elle été occultée ? De quelle faute se rendit-elle coupable, ou de quelle malveillance fut-elle victime ? Cette enquête biographique soigneusement documentée, racontée avec passion et souvent humour par une narratrice d'aujourd'hui, nous entraîne à travers la vie pleine d'énigmes et l'oeuvre multiple et contrastée de Jane de la Vaudère, d'un château hanté près du Mans à la très parisienne Cité mondaine, des harems de l'Inde aux pagodes de Java, des scandales du Moulin Rouge aux Expositions universelles, de l'affaire Dreyfus à l'incendie du Bazar de la Charité, des épreuves de la vie conjugale aux cinquante nuances du désir. Non sans s'interroger au passage sur les notions de genre, de plagiat ou de notoriété, ce récit flamboyant, véritable photographie d'une époque où l'on croise Zola, Maupassant, Liane de Pougy ou Colette, ressuscite avec brio une figure majeure, injustement oubliée, de la littérature féminine "décadente" des années 1900. Ecrivaine, professeure de lettres, tour à tour journaliste, conférencière, femme de théâtre, Lyane Guillaume a beaucoup voyagé et vécu à l'étranger : Inde, Afghanistan, Russie, Ukraine, Ouzbékistan... Elle est l'auteure de nombreux récits riches et vivants en lien avec les pays dans lesquels elle a séjourné (La Tour Ivanov, Laveuse de chiens, Mille et un jours en Tartarie ou Moi, Tamara Karsavina...)