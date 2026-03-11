Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Les amants d'Auschwitz

Keren Blankfeld

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Auschwitz, 1943. Alors que l'idylle grandissante entre Zippi Spitzer et David Wisnia risque de les condamner s'ils sont découverts, Zippi leur sauve plusieurs fois la vie grâce à ses fonctions de graphiste du camp et à ses relations haut placées. Peu de temps avant la libération et les marches de la mort, ils se promettent de se retrouver à Varsovie... mais David ne viendra jamais, choisissant de partir vivre le rêve américain. Zippi, elle, deviendra gardienne de l'histoire d'Auschwitz. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer qu'ils se retrouveraient soixante-dix ans plus tard pour partager leurs derniers secrets... La fascinante histoire vraie de deux survivants de la Shoah. Les protagonistes sont tous deux dépeints avec amour. Le livre rend hommage à leur pleine humanité en saisissant la texture de leurs origines, de leurs espoirs, de leurs rêves et de leurs vies complexes. The Washington Post. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Karine Guerre.

Par Keren Blankfeld
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Keren Blankfeld

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Déportation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les amants d'Auschwitz par Keren Blankfeld

Commenter ce livre

 

Les amants d'Auschwitz

Keren Blankfeld trad. Karine Guerre

Paru le 11/03/2026

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253133674
9782253133674
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.