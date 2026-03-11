Les amants d'Auschwitz

Auschwitz, 1943. Alors que l'idylle grandissante entre Zippi Spitzer et David Wisnia risque de les condamner s'ils sont découverts, Zippi leur sauve plusieurs fois la vie grâce à ses fonctions de graphiste du camp et à ses relations haut placées. Peu de temps avant la libération et les marches de la mort, ils se promettent de se retrouver à Varsovie... mais David ne viendra jamais, choisissant de partir vivre le rêve américain. Zippi, elle, deviendra gardienne de l'histoire d'Auschwitz. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer qu'ils se retrouveraient soixante-dix ans plus tard pour partager leurs derniers secrets... La fascinante histoire vraie de deux survivants de la Shoah. Les protagonistes sont tous deux dépeints avec amour. Le livre rend hommage à leur pleine humanité en saisissant la texture de leurs origines, de leurs espoirs, de leurs rêves et de leurs vies complexes. The Washington Post. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Karine Guerre.