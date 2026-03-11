Pourquoi notre corps reste-t-il bloqué en état d'alerte ? Pourquoi le stress finit-il par envahir nos pensées, affecter notre santé et déformer notre vision du monde ? Dans cet ouvrage éclairant, la psychiatre Marian Rojas Estapé invite à comprendre comment notre état psychique et en particulier le cortisol, l'hormone du stress influence profondément notre cerveau et notre équilibre physique et émotionnel. Quand le stress devient chronique, il enferme l'organisme dans un mode survie permanent, favorisant l'inflammation, l'épuisement et les schémas mentaux négatifs. Grâce à son expertise en neurosciences et en psychiatrie, l'autrice explique avec clarté comment fonctionne le cerveau et comment se forment ces automatismes qui nous entravent. Elle propose des clés concrètes pour apaiser le système nerveux, se libérer des mécanismes nocifs et retrouver une perception plus sereine de la réalité. A la fois accessible et profondément humain, Sortez du mode survie est un guide essentiel pour reprendre le contrôle de son équilibre intérieur et créer les conditions nécessaires pour aller mieux, durablement. Le docteur Marian Rojas Estapé est une psychiatre renommée, diplômée de médecine à l'université de Navarre en 2007. Elle exerce au sein de l'Institut Rojas-Estapé à Madrid, spécialisé dans le traitement de l'anxiété, de la dépression, des troubles de la personnalité et des maladies psychosomatiques. Elle est la fondatrice du projet Ilussio, axé sur les émotions, la motivation et le stress dans le monde du travail. Egalement conférencière, Marian Rojas Estapé et est suivie par plus de 4, 3 millions de personnes sur Instagram. Publiée dans plus de 40 pays, elle est l'autrice de best-sellers internationaux.