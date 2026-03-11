Les coeurs sont faits pour être brisés

Un matin, l'annonce de la mort prématurée de Marlo von Graf fait le tour du monde. La célèbre romancière lègue son dernier manuscrit à Audrey, une ancienne rivale, aujourd'hui libraire. Ce texte, qui retrace l'histoire d'un triangle amoureux, confronte soudain Audrey à son premier amour. C'était il y a trente ans... De Londres aux rives du lac d'Annecy en passant par le Paris d'Oscar Wilde, autour de ces deux femmes aussi opposées que la lune et le soleil, Tatiana de Rosnay tisse un suspense amoureux envoûtant sur la jalousie, la rédemption et la frontière trouble entre réalité et fiction. Faut-il toujours croire ce que racontent les écrivains ?