En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Les coeurs sont faits pour être brisés

Tatiana de Rosnay

Un matin, l'annonce de la mort prématurée de Marlo von Graf fait le tour du monde. La célèbre romancière lègue son dernier manuscrit à Audrey, une ancienne rivale, aujourd'hui libraire. Ce texte, qui retrace l'histoire d'un triangle amoureux, confronte soudain Audrey à son premier amour. C'était il y a trente ans... De Londres aux rives du lac d'Annecy en passant par le Paris d'Oscar Wilde, autour de ces deux femmes aussi opposées que la lune et le soleil, Tatiana de Rosnay tisse un suspense amoureux envoûtant sur la jalousie, la rédemption et la frontière trouble entre réalité et fiction. Faut-il toujours croire ce que racontent les écrivains ?

Par Tatiana de Rosnay
Chez Albin Michel

Auteur

Tatiana de Rosnay

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Les coeurs sont faits pour être brisés

Tatiana de Rosnay

Paru le 11/03/2026

336 pages

Albin Michel

21,90 €

9782226504555
