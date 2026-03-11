Sans une once de miséricorde

Malaisie, 1941. Alors que les bombes japonaises s'abattent sur Singapour, la vie de Sybil Kathigasu bascule. Infirmière sage-femme, épouse et mère de famille, elle aurait pu choisir la prudence. Elle choisit la résistance. A Papan, petite ville minière isolée au pied des collines du Perak, sa maison se transforme en dispensaire de fortune et en base clandestine pour les maquisards. Au régime de terreur de l'occupation - rafles, viols, famines, exécutions -, elle oppose son courage, son intelligence, sa foi et un sens aigu de la dignité humaine. Arrêtée puis torturée, elle tient bon face à ses bourreaux, protégeant ceux qui ont cru en elle, jusqu'à la libération. Bouleversant de courage et d'espérance, ce livre rend hommage à une figure majeure de la résistance malaisienne à l'occupation japonaise. Sybil Kathigasu, née aux Indes néerlandaises en 1899, mourut des suites des tortures subies durant l'occupation japonaise de la Malaisie en 1948. Pour son exceptionnelle bravoure durant ces heures les plus noires de l'histoire de l'Empire britannique, elle fut décorée par le roi d'Angleterre et devint une héroïne malaisienne. Elsa Lafaye de Micheaux est Professeure des universités à l'Institut national des Langues et Civilisations orientales à Paris. Spécialiste de la Malaisie contemporaine, elle a dirigé les traductions scientifiques en malais et en français du récit historique de Sybil Kathigasu.