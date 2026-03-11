Inscription
#Album jeunesse

Rose le rouge-gorge

Hélène Chetaud, Anne Kalicky

Une nouvelle bébête irrésistible, pour agrandir la collection. Comme chaque soir, Rose bébé rouge-gorge et ses petits frères donnent un concert. Mais aujourd'hui, catastrophe, Rose est enrhumée ! Ses amis sauront-ils la soigner à temps pour le spectacle ? Un petit récit à raconter et à jouer par les parents, une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.

Par Hélène Chetaud, Anne Kalicky
Chez Casterman

|

Auteur

Hélène Chetaud, Anne Kalicky

Editeur

Casterman

Genre

Livres à toucher

Rose le rouge-gorge

Hélène Chetaud, Anne Kalicky

Paru le 11/03/2026

12 pages

Casterman

6,95 €

