Rose le rouge-gorge

Une nouvelle bébête irrésistible, pour agrandir la collection. Comme chaque soir, Rose bébé rouge-gorge et ses petits frères donnent un concert. Mais aujourd'hui, catastrophe, Rose est enrhumée ! Ses amis sauront-ils la soigner à temps pour le spectacle ? Un petit récit à raconter et à jouer par les parents, une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.