Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Métamorphosis

Mary Orchard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le retour de Mary Orchard avec un roman de fantasy accompli et captivant qui a tout pour séduire ! Cela fait 25 ans que Melchior n'a pour seule compagnie que celle de son cher ami, Abriel. Sauf qu'Abriel n'existe pas. Du moins, personne d'autre ne le voit et Melchior se demande souvent si cet être capable de se changer en papillon n'est pas le fruit de sa propre folie. Pourtant, quand il est soudainement téléporté dans le monde magique d'Abriel et qu'il comprend que son ami a été enlevé, il n'hésite pas une seconde. Accompagné d'Alaric, un séduisant herboriste aux pouvoirs exceptionnels, de Wilhelm un corbeau qui parle, ainsi que de Belen et Cali, deux jumelles quasi-divines, Melchior se lance dans une quête effrénée de vérité. Mais à trop creuser dans les intrigues politiques, il pourrait bien découvrir qu'en ce monde, la magie et la liberté sont plus que jamais menacées...

Par Mary Orchard
Chez Casterman

|

Auteur

Mary Orchard

Editeur

Casterman

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Métamorphosis par Mary Orchard

Commenter ce livre

 

Métamorphosis

Mary Orchard

Paru le 11/03/2026

445 pages

Casterman

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203293199
9782203293199
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.