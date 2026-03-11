Métamorphosis

Le retour de Mary Orchard avec un roman de fantasy accompli et captivant qui a tout pour séduire ! Cela fait 25 ans que Melchior n'a pour seule compagnie que celle de son cher ami, Abriel. Sauf qu'Abriel n'existe pas. Du moins, personne d'autre ne le voit et Melchior se demande souvent si cet être capable de se changer en papillon n'est pas le fruit de sa propre folie. Pourtant, quand il est soudainement téléporté dans le monde magique d'Abriel et qu'il comprend que son ami a été enlevé, il n'hésite pas une seconde. Accompagné d'Alaric, un séduisant herboriste aux pouvoirs exceptionnels, de Wilhelm un corbeau qui parle, ainsi que de Belen et Cali, deux jumelles quasi-divines, Melchior se lance dans une quête effrénée de vérité. Mais à trop creuser dans les intrigues politiques, il pourrait bien découvrir qu'en ce monde, la magie et la liberté sont plus que jamais menacées...