#Essais

Toute la fonction Qualité, Santé, Sécurité, Environnement

Florence Gillet-Goinard, Christel Monar

Cet ouvrage de référence rassemble l'ensemble des compétences, connaissances et outils clés pour exercer efficacement la fonction QSSE : - Savoirs : les enjeux d'un système QSSE, les référentiels et la réglementation, construire un système QSSE, le rôle du responsable QSSE. - Savoir-faire : évaluer les risques en QSSE, mettre en place des programmes de prévention, assurer la surveillance des produits, des installations et de l'organisation, être conforme aux référentiels, engager une démarche d'amélioration continue, évoluer du QSSE au développement durable. - Savoir-être : accepter son rôle de manager hiérarchique et transversal, identifier les qualités clés du responsable QSSE, être un auditeur et un audité pertinent, gérer une crise, être le leader de la dynamique de progrès. Cette nouvelle édition tient compte des futures évolutions majeures des normes ISO 9001, 14001 et 45001 et des apports du digital, tout en proposant des conseils pratiques pour construire un système QSSE intégré simple, déployer une culture QSSE au quotidien et accompagner la transition vers une démarche RSE globale.

Par Florence Gillet-Goinard, Christel Monar
Chez Dunod

|

Auteur

Florence Gillet-Goinard, Christel Monar

Editeur

Dunod

Genre

Entreprise

Toute la fonction Qualité, Santé, Sécurité, Environnement

Florence Gillet-Goinard, Christel Monar

Paru le 11/03/2026

544 pages

Dunod

49,00 €

9782100888351
© Notice établie par ORB
