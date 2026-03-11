Inscription
#Imaginaire

Vos rêves seront bientôt les miens

Jacques Attali

ActuaLitté
Avril 2032. A quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, Adam Dumézil, le principal collaborateur du président de la République française, est retrouvé grièvement blessé chez lui, à côté du corps sans vie d'un inconnu. Alors que d'étranges phénomènes de masse se multiplient dans le pays, la commissaire Hadj, chargée de l'enquête avec son adjoint Zemmour, est confrontée à des rêves récurrents parfois prémonitoires ; comme si quelqu'un cherchait à l'avertir d'un danger planant sur l'élection à venir... Son enquête la met rapidement sur la piste de stupéfiantes avancées des neurosciences et de l'IA, permettant d'implanter des souvenirs et des rêves ; et sur celle de l'un des pires secrets de la Seconde Guerre mondiale, que Dumézil semblait avoir déterré. Dans ce roman policier d'anticipation haletant, Jacques Attali se saisit une nouvelle fois d'une innovation encore méconnue et nous plonge dans un avenir inquiétant : sous prétexte de libérer les humains de leurs traumatismes, la technologie pourrait bientôt rendre possible la manipulation de la mémoire, au risque d'une aliénation totale des consciences.

Par Jacques Attali
Chez Flammarion

Auteur

Jacques Attali

Editeur

Flammarion

Genre

Science-fiction

21,00 €

9782080510358
