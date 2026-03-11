L'oeil capitaliste

A la fin du XIX? siècle, une forme de musée apparaît et connaît un grand succès en Europe comme sur tous les continents : le musée commercial. Cette institution accompagne la mondialisation du commerce et les entreprises coloniales. Les immenses collections accumulées dans ces musées ne relèvent pas de la contemplation, mais de l'intelligence économique et de la marchandisation du monde. Ils sont ensuite tombés complètement dans l'oubli : leurs collections ont été enfouies, voire détruites, leurs bâtiments ont pu être reconvertis. Les redécouvrir, c'est saisir le musée comme un instrument de politique commerciale, et relire l'histoire du capitalisme et de la colonisation comme une histoire du regard.