Dire la vérité

Qui s'intéresse encore à la vérité ? Fake news, mensonges, manipulations des données, discrédit des scientifiques, croyances aveugles, rejets violents et polarisations extrêmes : tout semble fait pour nous tromper et pour nous faire obstacle - voire pour nous dresser les uns contre les autres. Craignant de devenir les pantins de pouvoirs aux buts obscurs, nous voudrions retourner aux "faits". Mais dans des sociétés hantées par la technologie et l'intelligence artificielle, c'est le sens même de la réalité qui se délite. Comment nous remettre sur le bon chemin ? Refusant les illusions confortables comme les dénonciations stériles, Maxime Rovere propose un éclairage renversant sur les fakes news, sur les défis de l'enseignement et sur nos prises de conscience, pas toujours aussi transformatrices qu'on le voudrait. En donnant des clés pour nous réorienter, cet essai lumineux repense la vérité dans les termes d'interactions vivantes et partagées.