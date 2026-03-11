L'Atelier rouge, la Danse, la Musique, La Femme au chapeau, la Joie de vivre... les oeuvres d'Henri Matisse utilisent à l'envi couleurs pures, aplats, formes mémorables caractéristiques d'un art enjoué et épuré qui laisse s'exprimer toutes les nuances de la palette. A travers plus de trente oeuvres emblématiques, redécouvrez l'art de l'immense artiste tout en vous relaxant et retrouvant le plaisir de la création. A vos pinceaux, crayons de couleurs, aquarelle, pastel ! Retrouvez les plus beaux collages de Matisse et tenter de le colorer !