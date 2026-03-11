Le mystère du pique-nique perdu

Résumé Aujourd'hui, Clawhauser est en émoi : sa boîte à pique-nique a disparu ! Se pourrait-il que quelqu'un l'ait dérobée ? Judy et Nick se lancent aussitôt sur les traces de ce mystère. Et il n'y a pas une seconde à perdre, car le déjeuner de Clawhauser en dépend... Prolongez la magie des films Zootopie ! - Des histoires inédites, mettant en scène les personnages et lieux emblématiques des deux films ! - Une maquette agrémentée d'illustrations originales - Un texte court et facile à lire Dès 6 ans.