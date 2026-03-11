Inscription
#Roman jeunesse

Le mystère du pique-nique perdu

Disney, Erin Falligant

Résumé Aujourd'hui, Clawhauser est en émoi : sa boîte à pique-nique a disparu ! Se pourrait-il que quelqu'un l'ait dérobée ? Judy et Nick se lancent aussitôt sur les traces de ce mystère. Et il n'y a pas une seconde à perdre, car le déjeuner de Clawhauser en dépend... Prolongez la magie des films Zootopie ! - Des histoires inédites, mettant en scène les personnages et lieux emblématiques des deux films ! - Une maquette agrémentée d'illustrations originales - Un texte court et facile à lire Dès 6 ans.

Par Disney, Erin Falligant
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Erin Falligant

Editeur

Hachette

Genre

Première bibliothèque rose

Le mystère du pique-nique perdu

Disney, Erin Falligant

Paru le 11/03/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782017371922
