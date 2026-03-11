Inscription
Le vampire du Montparnasse

Paul Eckerman

Paris, 1848. Tandis que la Révolution fait trembler les fondations de la monarchie, une autre terreur s'installe dans les entrailles de la ville. Des cadavres exhumés, souillés, mutilés, dévorés. La presse en fait ses choux gras et, très vite, un nom circule dans les ruelles sombres : " le Vampire du Montparnasse " . Entre folie, pulsions destructrices et silence des institutions, l'affaire défie les limites de la justice et de la médecine. Chargé du dossier, l'inspecteur Charles Arburu plonge dans une traque obsédante. Inspirée de faits réels, cette enquête aux accents gothiques explore les tréfonds de l'âme humaine aux débuts de la psychiatrie criminelle. Une plongée vertigineuse dans un XIXe siècle où la science balbutie face à l'horreur indicible.

Par Paul Eckerman
Chez Hachette

Auteur

Paul Eckerman

Editeur

Hachette

Genre

Thrillers

Le vampire du Montparnasse

Paul Eckerman

Paru le 11/03/2026

219 pages

Hachette

19,95 €

9782017309147
