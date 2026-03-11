Dissimulées sous les traits de belles jeunes femmes, les Piérides sont des créatures dangereuses qui se nourrissent de la créativité des Mortels. L'une d'entre elles s'est échappée de sa prison et a trouvé refuge dans le lycée Regnard. Calli est envoyée pour la démasquer. Sa mission ? Intégrer la section d'élite "Musique et Chant" avec le ténébreux guitariste Léo, l'insouciant Ramdam, la douce Daphnée et May-Line, l'accro à la performance. Mais chacun a ses secrets... La compétition ne fait pas peur à Calli. Elle vient d'un monde où porter le bracelet d'Archérion est un honneur, où les applis n'existent pas , où Evan est son fidèle ami, et non un protecteur, armé d'une hypnolyre ! Cette mission va s'avérer être des plus délicates, car tous les masques vont tomber, mais tout le monde n'est pas prêt pour la vérité...