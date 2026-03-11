Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Demi Muse

Mariève Daumal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dissimulées sous les traits de belles jeunes femmes, les Piérides sont des créatures dangereuses qui se nourrissent de la créativité des Mortels. L'une d'entre elles s'est échappée de sa prison et a trouvé refuge dans le lycée Regnard. Calli est envoyée pour la démasquer. Sa mission ? Intégrer la section d'élite "Musique et Chant" avec le ténébreux guitariste Léo, l'insouciant Ramdam, la douce Daphnée et May-Line, l'accro à la performance. Mais chacun a ses secrets... La compétition ne fait pas peur à Calli. Elle vient d'un monde où porter le bracelet d'Archérion est un honneur, où les applis n'existent pas , où Evan est son fidèle ami, et non un protecteur, armé d'une hypnolyre ! Cette mission va s'avérer être des plus délicates, car tous les masques vont tomber, mais tout le monde n'est pas prêt pour la vérité...

Par Mariève Daumal
Chez Max Lansdalls

|

Auteur

Mariève Daumal

Editeur

Max Lansdalls

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Demi Muse par Mariève Daumal

Commenter ce livre

 

Demi Muse

Mariève Daumal

Paru le 11/03/2026

244 pages

Max Lansdalls

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791095527824
9791095527824
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.