#Roman francophone

Sweet Regret

K. Bromberg

K. Bromberg, auteure de best-sellers du New York Times, est de retour avec une romance de la seconde chance autour d'une rockstar qui va vous stupéfier longtemps après avoir tourné la dernière page... Vince Jennings a eu deux amours dans sa vie. La musique et Bristol Matthews. Ses talents de guitariste le propulsent vers la gloire au sein du groupe de rock le plus populaire du moment. Mais il lui faut abandonner Bristol - son premier amour - pour y parvenir. Malgré les groupies, le succès et son quotidien exaltant, la vie sous les feux de la rampe et la fortune ne lui suffisent plus. Une douleur profonde et sombre menace de réduire à néant tout ce qu'il a construit, quand le destin remet sur sa route celle qu'il n'a jamais pu oublier. Bristol Matthews a connu l'amour et l'a perdu plus jeune que la plupart des gens, mais elle s'acharne à aller de l'avant sans se retourner. Même si, par la force des choses... elle pense tous les jours à lui. Aujourd'hui, son rêve de devenir avocate est enfin à portée de main, quand son patron lui confie un nouveau client. La rock star Vince Jennings. Un homme qui ne doit surtout pas découvrir son secret. Un homme qui lit en elle comme s'il la connaissait par coeur. L'homme qui l'aime toujours. Toutefois, quelque chose a changé. Tous deux gardent jalousement des secrets qui menacent de les séparer. Mais cela n'a-t-il pas toujours été le cas entre eux ? L'issue sera-t-elle différente, ou malgré la force de leur amour, ne sont-ils tout simplement pas faits l'un pour l'autre ?

Par K. Bromberg
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

K. Bromberg

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Sweet Regret

K. Bromberg

Paru le 11/03/2026

408 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

9791042901394
