"Une incursion sensationnelle dans les bas-fonds de San Diego". James Ellroy L'ex-flic Boone Daniels ne jure que par deux choses : sa planche de surf et sa "patrouille de l'aube" - cinq compagnons de vagues qu'il rejoint tous les matins. Mais, sous ses airs cool et crâneurs, le détective privé est rongé par un drame : la disparition d'une fillette, qu'il n'a jamais pu élucider. Quand une strip-teaseuse est retrouvée morte, Boone plonge dans une enquête qui le mène au coeur d'un trafic d'êtres humains. Tandis que la plus grande houle jamais vue s'apprête à déferler sur San Diego, Boone est face à un dilemme : suivre son rêve de surfeur ou affronter les ténèbres pour se racheter. Un thriller captivant à l'humour décapant, où la lumière des plages californiennes contraste avec les ombres des trafics, et où chaque vague porte l'écho d'une Amérique en quête de liberté. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Franck Reichert A propos de l'auteur Don Winslow est l'auteur de vingt-deux best-sellers internationaux, dont Corruption, Savages et La Griffe du chien. Il vit aujourd'hui entre la Californie et le Rhode Island. "C'est drôle, légèrement fou, très bien construit - et les salauds vont en enfer". Le Nouvel Obs

La patrouille de l'aube

Don Winslow trad. Frank Reichert

Paru le 11/03/2026

368 pages

HarperCollins France

8,80 €

