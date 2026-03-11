Inscription
#Imaginaire

A Dance of Lies Tome 1

Brittney Arena

ActuaLitté
Mon protecteur a disparu, révélant sa nature de monstre. Mais je ne suis pas une demoiselle en détresse, ni une princesse enfermée dans une tour. Je suis une ombre. Vasalie Moran était danseuse à la cour du roi Illian, jusqu'à ce qu'il l'accuse d'un crime qu'elle n'a pas commis. Après deux ans de souffrances au fond d'un cachot, elle est soudain convoquée devant son souverain. Celui-ci lui propose un marché : si elle devient son espionne à l'Assemblée des Couronnes, un monde à part fait de verre fumé et d'apparences trompeuses, il lui accordera ensuite sa liberté. Mais les missions d'Illian se font de plus en plus cruelles et dangereuses, et Vasalie découvre que le monstre qu'elle sert est allié à un être plus maléfique encore... Vasalie se rapproche alors du plus grand adversaire d'Illian : son frère Anton, le roi du Miridran Occidental, qu'on dit aussi débauché que séduisant. Mais alors que la rivalité entre les deux frères atteint son paroxysme, le passé secret de Vasalie resurgit au grand jour. Si elle veut survivre, elle va devoir décider à qui faire confiance, pour qui se battre... et ce qu'elle est prête à sacrifier.

Par Brittney Arena
Chez Bragelonne

|

Auteur

Brittney Arena

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

A Dance of Lies Tome 1

Brittney Arena trad. Louise Malagoli

Paru le 11/03/2026

448 pages

Bragelonne

24,95 €

9791028138615
