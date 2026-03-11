Née avec une malformation cardiaque, ma soeur Emma accapare toute l'attention. Moi, je m'éclipse pour ne pas déranger. Mes parents en ont bien assez sur les bras avec tous les tests médicaux qu'elle subit. Mon rôle est d'être raisonnable et disciplinée, mais ce n'est pas toujours simple de cacher mes émotions. Ma peur et ma colère sont parfois si fortes qu'il devient difficile de les gérer... Le jour où ma mère m'interdit de participer à un échange étudiant en France, je ressens l'envie de crier que je ne suis pas malade, moi, et que j'ai le droit d'exister. Cependant, je refoule ma déception, m'isolant pour mieux dissimuler mon égoïsme et ma culpabilité. J'ai toute la vie pour visiter l'Europe, tandis que nous ne savons pas à quel moment celle d'Emma prendra fin... Les frères et soeurs d'enfants malades sont de grands oubliés. Souvent relégués au second plan, ces jeunes se trouvent aux prises avec des tourments invisibles, tels que l'angoisse, l'hypocondrie et l'impression d'être moins importants. Leur souffrance est discrète, mais bien réelle, et il est crucial de la reconnaître. Leur bien-être est tout aussi précieux que celui des autres membres de la famille.