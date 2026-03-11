La Conquête de l'Ouest Tome 2

Quelques années ont passé et l'Ohio s'est peuplé. Pour les MacDonald, il est temps de reprendre la route ; leur destination, le vaste Texas ! Le jeune Pat, esprit libre et insouciant, ne peut résister à l'appel de la frontière. Il décide de quitter ses parents pour partir à la recherche de son ami Kit Carson et de vivre comme lui, en trappeur. Mais au Mexique, le général Santa Anna a pris le pouvoir. Il se dirige vers une mission à moitié abandonnée dans laquelle se trouvent les MacDonald... Alamo !