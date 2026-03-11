Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre

La Conquête de l'Ouest Tome 2

Gino D'Antonio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quelques années ont passé et l'Ohio s'est peuplé. Pour les MacDonald, il est temps de reprendre la route ; leur destination, le vaste Texas ! Le jeune Pat, esprit libre et insouciant, ne peut résister à l'appel de la frontière. Il décide de quitter ses parents pour partir à la recherche de son ami Kit Carson et de vivre comme lui, en trappeur. Mais au Mexique, le général Santa Anna a pris le pouvoir. Il se dirige vers une mission à moitié abandonnée dans laquelle se trouvent les MacDonald... Alamo !

Par Gino D'Antonio
Chez EP média

|

Auteur

Gino D'Antonio

Editeur

EP média

Genre

Western

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Conquête de l'Ouest Tome 2 par Gino D'Antonio

Commenter ce livre

 

La Conquête de l'Ouest Tome 2

Gino D'Antonio

Paru le 01/04/2026

200 pages

EP média

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889323524
9782889323524
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.