Un été de chiens !

Kristin Varner

Les notes d'Ash baissent, et lorsqu'il se fait prendre en train de vandaliser un vieux bâtiment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La décision est prise : il va passer quelques temps loin de la ville, chez son père, sur l'île de Ferncliff. Non seulement Ash n'y a pas d'amis, mais son père l'oblige à faire des travaux d'intérêt généraux ! Il se porte volontaire au refuge pour animaux, même s'il n'aime pas tellement les chiens. Mais à mesure que le temps passe Ash se lie d'amitié avec Cooper, un pointer intelligent et affectueux. Son séjour sur l'île ne serait donc pas qu'une perte de temps ?

Par Kristin Varner
Chez Rue de Sèvres

|

Auteur

Kristin Varner

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

BD jeunesse divers

Un été de chiens !

Kristin Varner trad. Alice Delarbre

Paru le 11/03/2026

304 pages

Rue de Sèvres

14,00 €

