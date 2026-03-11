Un été de chiens !

Les notes d'Ash baissent, et lorsqu'il se fait prendre en train de vandaliser un vieux bâtiment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La décision est prise : il va passer quelques temps loin de la ville, chez son père, sur l'île de Ferncliff. Non seulement Ash n'y a pas d'amis, mais son père l'oblige à faire des travaux d'intérêt généraux ! Il se porte volontaire au refuge pour animaux, même s'il n'aime pas tellement les chiens. Mais à mesure que le temps passe Ash se lie d'amitié avec Cooper, un pointer intelligent et affectueux. Son séjour sur l'île ne serait donc pas qu'une perte de temps ?