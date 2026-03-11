Inscription
#Roman francophone

L'illusionniste

Edouard Jousselin

Un hôtel en fin de saison face à l'Atlantique. Etienne Pois, comédien en crise, décide d'y écrire une pièce de théâtre inspirée de la réceptionniste de nuit, Charlotte. Elle ignore alors qu'elle joue déjà son propre rôle dans le regard d'un autre. Très vite, sa vie est happée par un scénario vertigineux où jeu et réalité se confondent. Alors que Charlotte espère fuir la monoto-nie de son quotidien, Etienne exerce sur elle une emprise perverse fondée sur la passion de la scène. Amour, ambition, suc-cès... jusqu'où peut- on aller à la poursuite de ces illusions ?

Par Edouard Jousselin
Chez Rivages

|

Auteur

Edouard Jousselin

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

L'illusionniste

Edouard Jousselin

Paru le 11/03/2026

254 pages

Rivages

21,00 €

9782743670009
