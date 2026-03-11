Inscription
#Roman francophone

L'émerveillement

Aurélie Valognes

"Ambre, ma fille, viens. La vie vaut la peine d'être vécue". Derrière une vitre à la maternité, Camille s'adresse à son enfant et lui promet une existence à deux pleine de douceur, de nature et de poésie. Entre les profondeurs des mers et la canopée des forêts, de la délicatesse des cachalots à la métamorphose des chenilles, sous les ciels étoilés et face à l'immensité bleue de l'océan, cet amour filial qui était loin d'être une évidence leur fera chercher en toutes choses ces petits riens et grandes joies qui émerveillent. Une ode au vivant et à la transmission, un roman sensible et puissant qui interroge : l'amour inconditionnel d'un enfant peut-il suffire à réparer notre monde ?

Par Aurélie Valognes
Chez Jean-Claude Lattès

Auteur

Aurélie Valognes

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature française

Commenter ce livre

 

L'émerveillement

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

240 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782709676465
9782709676465
