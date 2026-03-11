La maison du kintsugi

Un périple émouvant au coeur du Japon traditionnel. La jeune Mao vit avec sa grand-mère, une spécialiste du kintsugi, l'art de réparer la céramique à l'aide de laque et de poudre d'or. Un jour, poussée par la curiosité, elle s'essaye à ce savoir-faire ancestral et se prend au jeu. Elle va aussi en apprendre plus sur sa grand-mère : sa jeunesse après la guerre dans une petite ville berceau du kintsugi ; son désir de maîtriser cette technique alors réservée aux hommes ; un rêve auquel elle a dû renoncer. De Tôkyô à Takayama, des ateliers d'artisans aux forêts d'arbres à laque, petite-fille et grand-mère partent sur les traces du passé le temps d'un été inoubliable. Un roman touchant et lumineux, qui nous montre que l'on peut tirer de la fierté de nos imperfections et réparer nos relations.