#Roman étranger

La maison du kintsugi

Sanae Hoshio

ActuaLitté
Un périple émouvant au coeur du Japon traditionnel. La jeune Mao vit avec sa grand-mère, une spécialiste du kintsugi, l'art de réparer la céramique à l'aide de laque et de poudre d'or. Un jour, poussée par la curiosité, elle s'essaye à ce savoir-faire ancestral et se prend au jeu. Elle va aussi en apprendre plus sur sa grand-mère : sa jeunesse après la guerre dans une petite ville berceau du kintsugi ; son désir de maîtriser cette technique alors réservée aux hommes ; un rêve auquel elle a dû renoncer. De Tôkyô à Takayama, des ateliers d'artisans aux forêts d'arbres à laque, petite-fille et grand-mère partent sur les traces du passé le temps d'un été inoubliable. Un roman touchant et lumineux, qui nous montre que l'on peut tirer de la fierté de nos imperfections et réparer nos relations.

Par Sanae Hoshio
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Sanae Hoshio

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature japonaise

La maison du kintsugi

Sanae Hoshio trad. Mathilde Tamae-Bouhon

Paru le 11/03/2026

268 pages

Calmann-Lévy

18,90 €

ActuaLitté
9782702194164
