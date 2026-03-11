La terre n'existe pas

En mêlant des photographies issues des archives nationales du monde du travail, des prises de vue réalisées dans des exploitations minières en France et en Terre de Feu, ainsi qu'un travail de superpositions en studio, le projet de Sarah Ritter explore le lien tellurique entre l'humain et la matière, entre les gestes de l'extraction et ceux de la représentation. Ces images, à la fois documentaires et réinventées, interrogent des espaces où le sol devient mémoire et projection. A travers les strates d'archives, les paysages industriels et les jeux d'ombres et de lumières en studio, le travail propose une lecture ambigüe et fragmentée du monde souterrain. A la fois archaïques et contemporaines, les formes, les textures et les lumières composent une expérience visuelle qui invite le spectateur à se perdre dans les profondeurs - à la rencontre de ce qui nous soutient et nous échappe tout à la fois.