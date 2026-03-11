On les lit sans y penser, mais chaque lettre obéit à une géométrie, une hauteur d'x, une ligne de base, des courbes bien dessinées ou délibérément brisées. Ce livre propose un autre regard sur l'alphabet : un regard de mathématicien. De la plume des moines aux courbes de Bézier, des poinçons de Garamond aux polices paramétriques d'aujourd'hui, Etienne Ghys explore ici l'histoire des lettres à travers les outils qui les façonnent : règle et compas, grilles modulaires, formules, algorithmes. Pourquoi les petites lettres doivent-elles être plus grasses que les grandes ? Comment construire un " S " harmonieux à l'aide d'un code ? En quoi l'écriture typographique rejoint-elle les préoccupations du géomètre, de l'ingénieur ou du programmeur ? La Petite Histoire des lettres est une traversée de cinq siècles de formes, d'idées et de techniques. A la croisée des arts graphiques et des mathématiques, elle invite à redécouvrir ce que nous avons sous les yeux... et que nous ne voyons plus.