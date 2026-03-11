Inscription
La petite histoire des lettres

Etienne Ghys

On les lit sans y penser, mais chaque lettre obéit à une géométrie, une hauteur d'x, une ligne de base, des courbes bien dessinées ou délibérément brisées. Ce livre propose un autre regard sur l'alphabet : un regard de mathématicien. De la plume des moines aux courbes de Bézier, des poinçons de Garamond aux polices paramétriques d'aujourd'hui, Etienne Ghys explore ici l'histoire des lettres à travers les outils qui les façonnent : règle et compas, grilles modulaires, formules, algorithmes. Pourquoi les petites lettres doivent-elles être plus grasses que les grandes ? Comment construire un " S " harmonieux à l'aide d'un code ? En quoi l'écriture typographique rejoint-elle les préoccupations du géomètre, de l'ingénieur ou du programmeur ? La Petite Histoire des lettres est une traversée de cinq siècles de formes, d'idées et de techniques. A la croisée des arts graphiques et des mathématiques, elle invite à redécouvrir ce que nous avons sous les yeux... et que nous ne voyons plus.

Par Etienne Ghys
Chez Editions Odile Jacob

Auteur

Etienne Ghys

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Imprimerie, reliure, typograph

La petite histoire des lettres

Etienne Ghys

Paru le 11/03/2026

155 pages

Editions Odile Jacob

18,90 €

9782415014674
