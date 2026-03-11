Pourquoi les tigres ont-ils des rayures ? A quoi sert leur rugissement ? Que mangent les tigres ? Où vivent-ils ? Pourquoi sont-ils menacés ? Un "Mes p'tits docs" qui répond à toutes les questions des amoureux des félins. Deviens incollable sur les tigres ! Un nouveau "Mes p'tits docs" , la collection de documentaires illustrés qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Grâce à ce nouveau titre, deviens incollable sur les tigres et apprends-en plus sur la zoologie, l'écologie et la géographie ! Un titre pour sensibiliser à l'écologie Un "Mes p'tits docs" pour répondre à la curiosité des enfants et les aider, dès le plus jeune âge, à faire connaissance avec le tigre, un félin fascinant en voie de disparition. Des illustrations attrayantes et un texte accessible répondent à la curiosité naturelle des enfants, tout en les sensibilisant à la fragilité de certaines espèces. Le tigre devient ici un symbole fort pour aborder les enjeux de la protection de la nature, de la déforestation et du respect des écosystèmes. Un premier pas vers une conscience écologique, dès le plus jeune âge.