Satoko & Nada Tome 4

L'heure est venue pour Satoko de rentrer au Japon ! La jeune femme est dévastée de devoir quitter ses amis et son appartement américain, mais c'est aussi avec une confiance nouvelle qu'elle aborde le prochain chapitre de sa vie. Quant à Nada, elle a continué de faire connaissance avec Abdallah et la magie opère toujours. Après une première rencontre officielle, les voilà déjà à parler du futur métier de Nada et de road trips en amoureux. Pour tout le monde, c'est donc le moment des nouveaux départs... Et si ces séparations n'étaient qu'un au revoir ? En dépeignant le quotidien de deux jeunes adultes unies par leur curiosité et leur empathie, Yupechika délivre un message de respect, d'ouverture d'esprit et de sororité particulièrement précieux à notre époque.