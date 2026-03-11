Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Satoko & Nada Tome 4

Yupechika

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'heure est venue pour Satoko de rentrer au Japon ! La jeune femme est dévastée de devoir quitter ses amis et son appartement américain, mais c'est aussi avec une confiance nouvelle qu'elle aborde le prochain chapitre de sa vie. Quant à Nada, elle a continué de faire connaissance avec Abdallah et la magie opère toujours. Après une première rencontre officielle, les voilà déjà à parler du futur métier de Nada et de road trips en amoureux. Pour tout le monde, c'est donc le moment des nouveaux départs... Et si ces séparations n'étaient qu'un au revoir ? En dépeignant le quotidien de deux jeunes adultes unies par leur curiosité et leur empathie, Yupechika délivre un message de respect, d'ouverture d'esprit et de sororité particulièrement précieux à notre époque.

Par Yupechika
Chez Akata

|

Auteur

Yupechika

Editeur

Akata

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Satoko & Nada Tome 4 par Yupechika

Commenter ce livre

 

Satoko & Nada Tome 4

Yupechika trad. Anaïs Fourny

Paru le 11/03/2026

111 pages

Akata

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385690700
9782385690700
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.