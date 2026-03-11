Le Trône du Dragon

Pour protéger l'héritière de la cour des Esprits, les quatre rois dragons - Arden, Emrys, Grayson et Lysander - se sont sacrifiés. Ellelin est cachée dans le monde des humains qui l'a vue grandir, loin de la magie et de l'influence des dieux. Trahie par ses âmes soeurs, elle refuse toutefois de les abandonner. Quand l'occasion de retourner à Ayiolyn se présente, elle n'hésite pas à s'engouffrer à travers le portail. Elle est déterminée à défier Aphrodite, qui s'est emparée des royaumes bien décidée à éradiquer toute rébellion. La puissante et perfide déesse lui propose un jeu dangereux : pour sauver les rois ensorcelés, elle devra remporter quatre épreuves. Mais si elle échoue une seule fois, elle les perdra tous. Privée de magie et cernée par ses ennemis, Ellelin devra tout risquer pour ceux qu'elle aime.