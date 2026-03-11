Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Le Trône du Dragon

G. Bailey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour protéger l'héritière de la cour des Esprits, les quatre rois dragons - Arden, Emrys, Grayson et Lysander - se sont sacrifiés. Ellelin est cachée dans le monde des humains qui l'a vue grandir, loin de la magie et de l'influence des dieux. Trahie par ses âmes soeurs, elle refuse toutefois de les abandonner. Quand l'occasion de retourner à Ayiolyn se présente, elle n'hésite pas à s'engouffrer à travers le portail. Elle est déterminée à défier Aphrodite, qui s'est emparée des royaumes bien décidée à éradiquer toute rébellion. La puissante et perfide déesse lui propose un jeu dangereux : pour sauver les rois ensorcelés, elle devra remporter quatre épreuves. Mais si elle échoue une seule fois, elle les perdra tous. Privée de magie et cernée par ses ennemis, Ellelin devra tout risquer pour ceux qu'elle aime.

Par G. Bailey
Chez Korrigan éditions

|

Auteur

G. Bailey

Editeur

Korrigan éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Trône du Dragon par G. Bailey

Commenter ce livre

 

Le Trône du Dragon

G. Bailey trad. Sarah Grassart

Paru le 11/03/2026

288 pages

Korrigan éditions

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385161712
9782385161712
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.