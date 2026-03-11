Inscription
Maman s'en va-t-en guerre

Dorothée Olliéric

Maman t'aime : c'est la dernière phrase que je dis à mes enfants quand je pars pour un reportage dans un pays en guerre. Des mots qui me retournent le coeur, et que j'adresse à Félix et Castille les yeux dans les yeux, comme si ma vie en dépendait. Et si je ne rentrais pas... J'écris ce livre pour eux, afin qu'ils comprennent pourquoi je pars - avec mon gilet pare-balles et mon casque lourd - aux quatre coins du monde : Tchétchénie, Afghanistan, Irak, Mali, Ukraine et autres terrains où l'existence est fragile, menacée. C'est l'histoire de ma vie que je vais vous raconter, simplement et sincèrement. Le destin d'une petite fille traqueuse qui vivait à Nantes et rêvait le monde en grand, en très grand. Je visais l'horizon, l'autre bout du monde, de l'autre côté du jour. Mon métier, je l'ai choisi, mais aussi imposé à ma famille. Je n'ai jamais voulu arrêter, je l'aime passionnément. J'espère que vous ne me jugerez pas et que ceux que j'aime me pardonneront.

Paru le 11/03/2026

324 pages

7,90 €

9782385061654
