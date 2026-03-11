Inscription
#Roman francophone

Le feu

Gabriele D'Annunzio

ActuaLitté
Dans une Venise somptueuse, Stelio Effrena, poète avide d'absolu, poursuit une création libérée de toute limite. A ses côtés, la Foscarina, tragédienne admirée mais hantée par le temps qui la rattrape, voit son amour se changer en sacrifice. Dans Le feu, Gabriele D'Annunzio saisit avec une intensité rare la passion qui élève et détruit, les tourments de l'âge, la jalousie et la beauté fragile des êtres qui se consument pour un idéal. Gabriele D'Annunzio (1863-1938) est un écrivain, poète et homme politique italien, auteur d'une dizaine d'oeuvres. Publié en 1900, Le feu fait partie des romans mythiques de la littérature italienne.

Par Gabriele D'Annunzio
Chez Litos

Auteur

Gabriele D'Annunzio

Editeur

Litos

Genre

Littérature Italienne

Le feu

Gabriele D'Annunzio trad. Georges Hérelle

Paru le 11/03/2026

512 pages

Litos

9,50 €

9782385061531
