Raillé pour son physique déplaisant, Bertrand du Guesclin est sans aucun doute l'un des plus brillants chevaliers de l'histoire de France. En pleine guerre de Cent Ans, il saura prouver que le courage ne dépend ni de la naissance ni de l'apparence. Mais ce fidèle serviteur du roi de France devra aussi faire preuve de toute son habileté et de toute son intelligence dans les conflits de son temps. Des forêts bretonnes aux champs de bataille de France et d'Espagne, entre querelles dynastiques et invasion anglaise, Du Guesclin devra lutter jusqu'au bout pour savoir où placer sa loyauté... Une épopée pleine d'aventure, d'amitié et d'honneur, pour découvrir la véritable histoire du "Dogue noir de Brocéliande" ! Passionnée d'histoire, Clervie Quelven enseigne le français et l'histoire-géographie au collège. Elle publie son quatrième roman, consacré avec bonheur à une figure bien connue de sa région d'origine, la Bretagne.