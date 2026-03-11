Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Du Guesclin

Clervie Quelven

ActuaLitté
Raillé pour son physique déplaisant, Bertrand du Guesclin est sans aucun doute l'un des plus brillants chevaliers de l'histoire de France. En pleine guerre de Cent Ans, il saura prouver que le courage ne dépend ni de la naissance ni de l'apparence. Mais ce fidèle serviteur du roi de France devra aussi faire preuve de toute son habileté et de toute son intelligence dans les conflits de son temps. Des forêts bretonnes aux champs de bataille de France et d'Espagne, entre querelles dynastiques et invasion anglaise, Du Guesclin devra lutter jusqu'au bout pour savoir où placer sa loyauté... Une épopée pleine d'aventure, d'amitié et d'honneur, pour découvrir la véritable histoire du "Dogue noir de Brocéliande" ! Passionnée d'histoire, Clervie Quelven enseigne le français et l'histoire-géographie au collège. Elle publie son quatrième roman, consacré avec bonheur à une figure bien connue de sa région d'origine, la Bretagne.

Par Clervie Quelven
Chez Plein Vent

|

Auteur

Clervie Quelven

Editeur

Plein Vent

Genre

Romans, témoignages & Co

Du Guesclin

Clervie Quelven

Paru le 11/03/2026

220 pages

Plein Vent

14,90 €

ActuaLitté
9782384881628
© Notice établie par ORB
