Aranen

Emmanuel Roche-Lévy

Les héros d'antan sont-ils encore appelés à régner ? Dans le village d'Esnoth, chaque soir, la Garde allume de hauts feux pour repousser des araignées monstrueuses. Mais lorsqu'un bébé est enlevé par d'inquiétants sorciers, une troupe improbable se (re)met en ordre de marche : le capitaine Rondin, vétéran bourru ; le mage municipal Grisedent, plus municipal que mage ; et la jeune recrue Batistan Furet, dont l'enthousiasme pourrait bien les sauver du péril... d'une retraite assommante. Au cours de leur aventure, ils croiseront une sorcière en exil, une jeune fille combative, un mercenaire au grand coeur... et même un rocher (dendritique) qui parle (mal). Sans compter des ennemis redoutables, dotés de zéro à huit pattes. Mais écoutez plutôt : " Au commencement des Ages, il n'y avait rien d'autre que la Ténèbre silencieuse. Puis la Magie première heurta... " - Allez Manu, quoi ! C'était vendeur jusque-là. Tu peux nous épargner tes envolées mystiques ? - Mais c'est du contexte ! Et puis je fais comme je veux. Je suis l'auteur. On croit rêver... Emmanuel Roche-Lévy - oui, c'est moi - souhaite faire rentrer la fantasy, l'humour et le frisson dans un même roman. Et il est persuadé que tout cela tiendra debout, jusqu'à la dernière page. calembours sur les arachnides non contractuels

Par Emmanuel Roche-Lévy
Chez Elder Craft

Auteur

Emmanuel Roche-Lévy

Editeur

Elder Craft

Genre

Fantasy

Aranen

Emmanuel Roche-Lévy

Paru le 11/03/2026

308 pages

Elder Craft

20,95 €

9782380241280
