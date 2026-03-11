Inscription
#Roman francophone

L'étau de la liberté

Franco Berneri-Croce

Dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, tandis que le fascisme s'impose, un homme, Camillo Berneri, philosophe, militant, opposé de la première heure à Mussolini, chef de file de l'anarchisme européen, pense, écrit, débat, s'engage. Il fréquente les grandes figures intellectuelles de son époque, mais connaît aussila solitude, les désillusions. Ce roman historique et biographique retrace les débuts de la mafia, celui du fascisme italien, de la révolution russe, ceux de la Guerre d'Espagne et de la montée du franquisme espagnol. Ilest aussi un livre où l'amitié est l'arme la plus subtile et la plus ignoble de l'espionnage, où la trahison côtoie les convictions, oùservir la liberté finit par asservir celui qui en est épris.

Par Franco Berneri-Croce
Chez Editions Anfortas

|

Auteur

Franco Berneri-Croce

Editeur

Editions Anfortas

Genre

Littérature française

L'étau de la liberté

Franco Berneri-Croce

Paru le 26/02/2026

334 pages

Editions Anfortas

25,00 €

9782375222003
