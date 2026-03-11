Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Nous étions immortels

Maurizio Zanolla

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au cours des années soixante-dix et quatre-vingt, il y avait un nom connu dans le monde de l'alpinisme : Manolo, le surnom de Maurizio Zanolla. Non conformiste, charismatique et transgressif, ses exploits et son attitude l'ont consacré légende vivante de l'escalade. Manolo s'est mesuré aux parois rocheuses, en s'affranchissant de tout, jusqu'à ce qu'il grimpe sans corde, animé par la conviction que la qualité du voyage est plus importante que l'objectif et que chaque objectif doit être une forme d'engagement. Dans cet ouvrage, Maurizio Zanolla écrit à la première personne d'une plume littéraire, sensible, empreinte d'humanité et d'humour. Plutôt que de raconter ses escalades, il retrace des épisodes de sa vie parmi les plus marquants, intenses et émouvants pour raconter sa quête d'équilibre : ses racines italiennes, ses liens affectifs, ses expériences de jeunesse avec ses révoltes et ses désillusions ; une vie souvent tenue qu'à un fil tant son engagement depuis sa plus tendre enfance est total. Au fil des pages, le lecteur est tenu en haleine par des histoires vécues plus extrêmes les unes que les autres. La vie de Manolo n'est pas un long fleuve tranquille.

Par Maurizio Zanolla
Chez Editions du Mont-Blanc

|

Auteur

Maurizio Zanolla

Editeur

Editions du Mont-Blanc

Genre

Alpinisme, escalade

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nous étions immortels par Maurizio Zanolla

Commenter ce livre

 

Nous étions immortels

Maurizio Zanolla trad. Nelly Rubion

Paru le 11/03/2026

448 pages

Editions du Mont-Blanc

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782365452175
9782365452175
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.