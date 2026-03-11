Nous étions immortels

Au cours des années soixante-dix et quatre-vingt, il y avait un nom connu dans le monde de l'alpinisme : Manolo, le surnom de Maurizio Zanolla. Non conformiste, charismatique et transgressif, ses exploits et son attitude l'ont consacré légende vivante de l'escalade. Manolo s'est mesuré aux parois rocheuses, en s'affranchissant de tout, jusqu'à ce qu'il grimpe sans corde, animé par la conviction que la qualité du voyage est plus importante que l'objectif et que chaque objectif doit être une forme d'engagement. Dans cet ouvrage, Maurizio Zanolla écrit à la première personne d'une plume littéraire, sensible, empreinte d'humanité et d'humour. Plutôt que de raconter ses escalades, il retrace des épisodes de sa vie parmi les plus marquants, intenses et émouvants pour raconter sa quête d'équilibre : ses racines italiennes, ses liens affectifs, ses expériences de jeunesse avec ses révoltes et ses désillusions ; une vie souvent tenue qu'à un fil tant son engagement depuis sa plus tendre enfance est total. Au fil des pages, le lecteur est tenu en haleine par des histoires vécues plus extrêmes les unes que les autres. La vie de Manolo n'est pas un long fleuve tranquille.