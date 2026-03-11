Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Le potager résilient

Didier Flipo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre s'adresse à celles et celle qui souhaitent un potager capable de les nourrir réellement, durablement, sans dépendre de l'extérieur. Un potager robuste, sobre et totalement autonome, pensé pour tenir bon face aux imprévus, aux pénuries, aux aléas climatiques comme aux fragilités du monde moderne. Un potager résilient. Vous y trouverez l'expérience d'un maraîcher au service des jardiniers amateurs, avec des pratiques claires, efficaces et adaptées à chacun. Au menu : la compréhension et l'aménagement de votre potager pour maximiser sa stabilité et sa productivité dans la durée : microclimat structure du sol, paillage, serre, eau, biodiversité utile... Un tour d'horizon légume par légume : choix variétal, rusticité, rendement besoins, aptitude à la conservation, à la transformation, à la reproduction... La production de vos propres semences, condition indispensable d'une autonomie véritable. Enfin, une réflexion plus large sur la conservation des aliments, les réflexes de prévoyance, l'organisation du travail dans le temps... Le Potager résilient est un guide de terrain, complet conçu pour vous permettre de cultiver votre propre sécurité alimentaire, avec méthode et sérénité.

Par Didier Flipo
Chez Editions de Terran

|

Auteur

Didier Flipo

Editeur

Editions de Terran

Genre

Potager

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le potager résilient par Didier Flipo

Commenter ce livre

 

Le potager résilient

Didier Flipo

Paru le 11/03/2026

207 pages

Editions de Terran

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782359812084
9782359812084
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.