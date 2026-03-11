Ce livre s'adresse à celles et celle qui souhaitent un potager capable de les nourrir réellement, durablement, sans dépendre de l'extérieur. Un potager robuste, sobre et totalement autonome, pensé pour tenir bon face aux imprévus, aux pénuries, aux aléas climatiques comme aux fragilités du monde moderne. Un potager résilient. Vous y trouverez l'expérience d'un maraîcher au service des jardiniers amateurs, avec des pratiques claires, efficaces et adaptées à chacun. Au menu : la compréhension et l'aménagement de votre potager pour maximiser sa stabilité et sa productivité dans la durée : microclimat structure du sol, paillage, serre, eau, biodiversité utile... Un tour d'horizon légume par légume : choix variétal, rusticité, rendement besoins, aptitude à la conservation, à la transformation, à la reproduction... La production de vos propres semences, condition indispensable d'une autonomie véritable. Enfin, une réflexion plus large sur la conservation des aliments, les réflexes de prévoyance, l'organisation du travail dans le temps... Le Potager résilient est un guide de terrain, complet conçu pour vous permettre de cultiver votre propre sécurité alimentaire, avec méthode et sérénité.