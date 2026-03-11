Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

La tristesse du samouraï

Victor del Arbol

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De l'après-guerre espagnol à la tentative de coup d'Etat de février 1981, voici une saga familiale abondant en complots, enlèvements et trahisons qui vont marquer trois générations au fer rouge. Un modeste instituteur de village s'est épris d'une femme trop belle pour ses rêves. Telle est la faute originelle qui transforme les enfants en psychopathes, les victimes en bourreaux et le code d'honneur des samouraïs en un pitoyable massacre. Se jouant à merveille d'un contexte historique opaque, cet intense thriller psychologique mène les personnages aux limites de leurs forces pour briser la transmission héréditaire d'un péché mortel.

Par Victor del Arbol
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Victor del Arbol

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La tristesse du samouraï par Victor del Arbol

Commenter ce livre

 

La tristesse du samouraï

Victor del Arbol trad. Claude Bleton

Paru le 11/03/2026

352 pages

Actes Sud Editions

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330220174
9782330220174
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.