La tristesse du samouraï

De l'après-guerre espagnol à la tentative de coup d'Etat de février 1981, voici une saga familiale abondant en complots, enlèvements et trahisons qui vont marquer trois générations au fer rouge. Un modeste instituteur de village s'est épris d'une femme trop belle pour ses rêves. Telle est la faute originelle qui transforme les enfants en psychopathes, les victimes en bourreaux et le code d'honneur des samouraïs en un pitoyable massacre. Se jouant à merveille d'un contexte historique opaque, cet intense thriller psychologique mène les personnages aux limites de leurs forces pour briser la transmission héréditaire d'un péché mortel.