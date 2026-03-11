A quelques milles des côtes barcelonaises un yacht dérive sans équipage. Il traîne deux filins auxquels sont accrochés les cadavres des propriétaires. A la scène : un couple d'entrepreneurs membres de la jet set locale mais pour l'inspecteur Malart, deux psychopathes à la perversité sans borne. Inculpés puis relaxés à la faveur de preuves falsifiées, ils constituent une névrose obsessionnelle pour Malart qui les traque depuis des années à l'insu de sa hiérarchie. Or l'embarcation est saturée de l'ADN de l'inspecteur qui (opportunément ? ) reste introuvable. Ses coéquipiers ont alors moins de 72 heures pour rétablir une vérité que certains voudraient taire.