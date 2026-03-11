Inscription
Malart

Aro Sáinz de la Maza

A quelques milles des côtes barcelonaises un yacht dérive sans équipage. Il traîne deux filins auxquels sont accrochés les cadavres des propriétaires. A la scène : un couple d'entrepreneurs membres de la jet set locale mais pour l'inspecteur Malart, deux psychopathes à la perversité sans borne. Inculpés puis relaxés à la faveur de preuves falsifiées, ils constituent une névrose obsessionnelle pour Malart qui les traque depuis des années à l'insu de sa hiérarchie. Or l'embarcation est saturée de l'ADN de l'inspecteur qui (opportunément ? ) reste introuvable. Ses coéquipiers ont alors moins de 72 heures pour rétablir une vérité que certains voudraient taire.

Par Aro Sáinz de la Maza
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Aro Sáinz de la Maza

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

Malart

Aro Sáinz de la Maza trad. Serge Mestre

Paru le 11/03/2026

496 pages

Actes Sud Editions

10,20 €

9782330217990
© Notice établie par ORB
