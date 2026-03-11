Ceux qui méritent de mourir

En Espagne, un tueur en série assassine des personnes qui, selon lui, "le méritent", et ont échappé à la justice grâce à des vices de procédure. Son mode opératoire : après avoir tué ses victimes, il enveloppe leur visage dans du film alimentaire, comme pour effacer leurs traits, et laisse sur le corps un billet portant ces mots : "Mon nom est Personne" Jusque-là, les meurtres ont été tenus secrets, mais quand "Personne" assassine le banquier le plus puissant du pays, ce n'est qu'une question de temps avant que la "croisade" du tueur soit rendue publique et déchaîne les passions sur les réseaux sociaux.