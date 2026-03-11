Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Ceux qui méritent de mourir

Carlos Salem

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En Espagne, un tueur en série assassine des personnes qui, selon lui, "le méritent", et ont échappé à la justice grâce à des vices de procédure. Son mode opératoire : après avoir tué ses victimes, il enveloppe leur visage dans du film alimentaire, comme pour effacer leurs traits, et laisse sur le corps un billet portant ces mots : "Mon nom est Personne" Jusque-là, les meurtres ont été tenus secrets, mais quand "Personne" assassine le banquier le plus puissant du pays, ce n'est qu'une question de temps avant que la "croisade" du tueur soit rendue publique et déchaîne les passions sur les réseaux sociaux.

Par Carlos Salem
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Carlos Salem

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ceux qui méritent de mourir par Carlos Salem

Commenter ce livre

 

Ceux qui méritent de mourir

Carlos Salem trad. Judith Vernant

Paru le 11/03/2026

496 pages

Actes Sud Editions

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330217983
9782330217983
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.