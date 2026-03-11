Selon les modèles de Young et de Beck les ' schémas ' sont responsables de la mise en place de ' stratégies ' d'adaptation qui entraînent un style comportemental et relationnel particulier spécifique à la personne. La thérapie des schémas issue des TCC a donc pour objectif d'aider le patient à identifier ses schémas à comprendre leur origine et à les mettre en relation avec ses problèmes. Cette thérapie intégrative associe des techniques cognitives émotionnelles comportementales et interpersonnelles pour remplacer ou modifier les schémas et les styles d'adaptation dysfonctionnels par des comportements plus sains. La thérapie des schémas a prouvé son efficacité pour les personnes souffrant de troubles de la personnalité d'anxiété et de dépression. Illustré et concis ce livre présente une description de la thérapie des schémas. Après une synthèse théorique nécessaire à la compréhension et à la bonne pratique de cette thérapie la clinique est détaillée avec le déroulement de la thérapie les techniques émotionnelles cognitives et comportementales la relation thérapeutique des outils d'évaluation des exercices et des cas cliniques portant sur les troubles anxieux dépressifs addictifs et de la personnalité. Entièrement revue et actualisée cette 3e édition approfondit le mode Adulte sain les notions de besoins affectifs fondamentaux de mémoire implicite et la liste des Modes. La conceptualisation des cas est revue en fonction des recommandations actuelles et de nouvelles vignettes cliniques sont ajoutées. Bernard Pascal est psychiatre psychothérapeute cognitivo-comportementaliste ancien attaché de psychothérapie au CHU de Grenoble ; chargé d'enseignement aux Universités de Lyon-1 Grenoble et Clermont-Ferrand.